Hollywood-Ikone Jane Fonda (80) will die Komödie „Warum eigentlich … bringen wir den Chef nicht um?“ aus den 80er-Jahren neu auflegen. Wie schon beim Original sind auch in der Neuauflage Lily Tomlin (78) und Dolly Parton (72) wieder mit an Bord. In der Komödie schlagen drei von ihrem despotischen Chef gedemütigte Angestellte auf ihre ganz eigene Art zurück. APA