Die „Zauberflöte“ lockt ab heute das Who is who der Weltpolitik zu den Salzburger Festspielen. Bevor sie am Abend aber der Inszenierung der Regisseurin Lydia Steier beiwohnen, gibt es jede Menge Arbeitsgespräche. Denn: Dank des EU-Vorsitzes von Österreich wird die Stadt an der Salzach in diesem Jahr nicht nur von Stars und Sternchen belagert, sondern noch stärker von Staatsgästen. Bevor Bundespräsident Alexander Van der Bellen heute um 11 Uhr bei einem Festakt in der Felsenreitschule die Festspiele eröffnen wird, werden er und sein Gast, Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa mit militärischen Ehren von Landeshauptmann Wilfried Haslauer empfangen. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat vor Kurzem in der Londoner Downing Street die britische Regierungschefin Theresa May eingeladen. Mit ihr will er heute Nachmittag im Hotel Sacher den Brexit debattieren. Ehrengäste sind auch die Premierminister Estlands, Jüri Ratas, sowie Tschechiens, Andrej Babiš. Thema der Vier-Augen-Arbeitsgespräche: die bilateralen Beziehungen und der EU-Ratsvorsitz.