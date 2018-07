Nachricht an alle Mütter













Hilary Duff (30) hat auf Instagram einen Lobgesang auf alle Mütter angestimmt: „Meine Liebe geht an alle Mamas, die das Ganze so mühelos aussehen lassen. Diese Reise ist höllisch hart und gleichzeitig unglaublich speziell“, so die schwangere Sängerin. Im Juni hat sie verkündet, ein Mädchen zu erwarten. Es ist das erste Kind mit Sänger Matthew Koma (31), aus erster Ehe hat sie bereits einen sechsjährigen Sohn. AP