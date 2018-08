Link kopiert

Heimat, adieu! Die schwedische Prinzessin Madeleine übersiedelt mit ihrem Ehemann und den drei gemeinsamen Kindern in die USA. Die 36-Jährige und ihr Partner, der US-britische Geschäftsmann Christopher O’Neill, planten, sich in Florida niederzulassen, teilte das Königshaus in Stockholm mit.

Madeleine