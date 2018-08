Link kopiert

Nicht „Schlaflos in Seattle“, sondern gerührt in Locarno: Hollywood-Star Meg Ryan (56) nahm am Freitag den Leopard Club Award des Schweizer Filmfestivals entgegen. „Ich fühle mich außerordentlich geehrt“, sagte Ryan, die dafür gelobt wurde, dass sie dem „alten Genre der romantischen Komödie Frische,