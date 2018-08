Link kopiert

Austropopper Wolfgang Ambros (66) hat in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ Kritik an der Regierung geübt – an Kanzler Sebastian Kurz (31), aber vor allem an der FPÖ und deren Chef Heinz-Christian Strache (49): „Ich bin mir sicher, dass es viele braune Haufen in der FPÖ gibt. Weil die Re