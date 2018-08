Link kopiert

Veronica Ferres (53) kennt Armut aus ihrer Jugend. „Ich erinnere mich noch gut an eine Phase während meines Studiums, als ich wirklich einmal gar kein Geld mehr hatte und so verzweifelt war, dass ich den Reis aus Jonglierbällen gekocht habe“, so die deutsche Schauspielerin. „Existenzängste hat jeder