Link kopiert

Monica Bellucci (Foto, 53) dreht eine TV-Serie über die legendäre Fotografin und Revolutionärin Tina Modotti (1896–1942). Eddie Redmayne (36) will in „The Good Nurse“ einen Pfleger spielen, der in US-Spitälern bis zu 40 Patienten mit Medikamenten tötete. Otto Waalkes (70) ist im Animationsfilm „Der