Am Ende ihres Weges













Link kopiert

Noch einmal wollen es Kiss für eine große Tournee laut krachen lassen, danach werden die Rock-Musiker ihre 20-Zentimeter-Stiefel gemeinsam mit dem Schminkkoffer in die Ecke stellen. Der vielsagende Titel der Welt-Tour lautet „End Of The Road“, der Auftakt des Abgangs soll schon im Jänner 2019 erfolg