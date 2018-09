Link kopiert

Auch Männer sind von sexueller Belästigung in der Filmbranche betroffen. Der deutsche Schauspieler Thomas Kretschmann (56) schüttete gestern der „Bild“ sein Herz aus und berichtete über Erfahrungen am eigenen Körper: „Ich habe mindestens fünf Regisseure getroffen, die mir in den Schritt gefasst habe