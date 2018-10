Link kopiert

Seit Monaten verhandeln die EU und die britische Regierung über den Brexit. Britische Musiker haben jetzt genug: Ed Sheeran (27), Rita Ora (27) und andere Musikstars warnen in einem offenen, von Bob Geldof (67) initiierten Brief an Premierministerin Theresa May (62) vor den Folgen des EU-Austritts f