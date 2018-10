Link kopiert

Na endlich! Fünf Monate nach der Hochzeit ist es endlich so weit: Meghan (37) ist schwanger. Mit einem offiziellen Statement gab der Kensington-Palast gestern via Twitter bekannt, dass das Herzogpaar von Sussex sein erstes Kind erwartet. Das Paar wisse all die Unterstützung zu schätzen, die es von M