Link kopiert

Im Streit um die Absage eines Konzerts von Feine Sahne Fischfilet in Dessau hat Jan „Monchi“ Gorkow die Bauhaus-Stiftung kritisiert. „Wir fanden deren Statement sehr erbärmlich“, sagte der Sänger der Punkband zu Medien in Stuttgart. „Ich finde, dass alles, was das Bauhaus von Anfang an gemacht hat,