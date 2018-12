Link kopiert

Er ist Schauspieler, Regisseur und war sogar schon Bürgermeister: Clint Eastwood (88) ist ein viel beschäftigter Mann. Und doch hat man ihn in den letzten sechs Jahren nur hinter der Kamera gesehen. In seinem neuesten Werk „The Mule“ führt er nicht nur Regie, sondern schlüpft auch wieder in eine Hau