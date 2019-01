Link kopiert

Er traut sich wieder: Hollywood-Star Chris Pratt (39) will es noch einmal wissen und hat seiner Freundin Katherine Schwarzenegger (29) einen Heiratsantrag gemacht. „Süße Katherine. Ich bin so glücklich, dass du Ja gesagt hast“, schrieb Pratt am Montag auf Instagram zu einem Bild des Paares. „Ich bin