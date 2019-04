Link kopiert

Seit zehn Jahren steht die Sängerin Lena Meyer-Landrut (27) in der Öffentlichkeit. Bei ihrem Song-Contest-Sieg 2010 war sie gerade einmal 19 Jahre alt. Was sie danach erst mühsam lernen musste: den Umgang mit der Klatschpresse. Auf ihrem neuen Album „Only Love, L“, das am Freitag erscheint, thematis