Österreichs Song-Contest-Starterin Pænda präsentiert am Dienstag ihr neues Album „Evolution II“, danach geht es für die 31-Jährige in Richtung Tel Aviv, wo sie am 16. Mai im zweiten Halbfinale des ESC antreten wird. In einem Interview mit der Austria Presse Agentur sprach sie über ihre Chancen: „Ob