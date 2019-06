Link kopiert

Nach seiner Herz-OP fühlt sich Rolling-Stones-Urgestein Mick Jagger (75) so weit wiederhergestellt, dass er zurück auf die Bühne will. In den letzten Wochen habe die Band schon intensiv geprobt, sagte der Musiker gegenüber dem Musikmagazin „Rolling Stone“. Am 21. Juni ist das erste Konzert der Norda