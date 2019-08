Link kopiert

Ex-James Bond Pierce Brosnan (66), der sich in den Abba-Verfilmungen „Mamma Mia!“ und „Mamma Mia! Here We Go Again“ als miserabler Sänger hervorgetan hat, soll wieder in einer Musikkomödie mitspielen. An der Seite von Will Ferrell (52) und Rachel McAdams (40) wird er den schönsten Mann Islands mimen