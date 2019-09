Link kopiert

Nicht nur seine Fans sind geschockt: Schauspieler Kevin Hart („Jumanji: Willkommen im Dschungel“, „Ride Along“) wurde bei einem Autounfall schwer verletzt. Der 40-Jährige saß am Wochenende in einem Wagen, der am Mulholland Highway im Los Angeles County von der Fahrbahn abkam. Nach Angaben der Polize