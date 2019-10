Link kopiert

„Once Upon a Mind“ heißt das neue Album von James Blunt (45), das am Freitag erscheint. Gedacht ist es vor allem für seine Familie. Ein Lied ist speziell an seinen schwer kranken Vater gerichtet: „Es gibt Dinge, die ich ihm wahrscheinlich nie von Angesicht zu Angesicht sagen könnte“, so Blunt. Doch