Wie veröffentlicht eine weltbekannte Band den Titel des neuen Doppelalbums? Per Aussendung oder Instagram? Nicht so Coldplay: Die Briten mit Frontmann Chris Martin (42) ließen weltweit Kleinanzeigen schalten, um „Everyday Life“ zu verkünden. Die Anzeigen erschienen in der „North Wales Daily Post“, „