In der Rolle des Musikgenies













Bevor Tobias Moretti den Pfad eines Schauspielers einschlug, begann er in Wien ein Kompositionsstudium. Das Studium war bald wieder beendet, die Liebe zur Musik blieb. In seinem jüngsten Filmprojekt kehrt der Mime zu dieser Leidenschaft zurück: In der deutsch-österreichischen Koproduktion „Louis van