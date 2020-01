Link kopiert

US-Sängerin Britney Spears (38) will sich im neuen Jahr stärker dem Yoga widmen. „Ich bin Anfängerin“, schrieb die Pop-Diva äußerst bescheiden zu einem Video auf Instagram, das bereits innerhalb weniger Stunden mehr als zwei Millionen Mal aufgerufen wurde. In dem Video steht sie im Bikini in einem G