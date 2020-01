Link kopiert

Wenn morgen im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles zum 77. Mal die Golden Globes vergeben werden, dann hat das Beziehungsdrama „Marriage Story“ mit sechs Nominierungen eindeutig die Nase vorn. Aber auch das Mafia-Epos „The Irishman“ von Martin Scorsese und Quentin Tarantinos „Once Upon a Time in Hol