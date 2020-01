Link kopiert

Da war er weg. Prinz Harry (35) verabschiedete sich in einer Linienmaschine in Richtung Vancouver, wo er von seiner Frau Meghan (38) und Sohn Archie (acht Monate) erwartet wurde. Wann die Jungfamilie, die finanziell auf eigenen Beinen stehen will, in die alte britische Heimat zurückkehren wird, konn