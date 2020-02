Link kopiert

„Bad Banks“-Star Désirée Nosbusch (55) hat nicht nur gute Erinnerungen an die Schulzeit in Luxemburg. Wegen ihrer italienischen Mutter habe sie sich „Sprüche anhören müssen wie „Das, was ihr zu Hause fresst, geben wir unseren Schweinen“, sagte sie in einem Interview. Polenta war gemeint. Spott auch