Link kopiert

Meital Dohan (40) hat ihren Lebensgefährten Al Pacino (79) verlassen. Grund sei das Alter Pacinos: „Ich habe versucht, es zu verleugnen. Aber er ist mittlerweile eben ein älterer Mann, deshalb konnte es trotz aller Liebe nicht so weitergehen.“ Außerdem deutete Dohan in einem Interview an, dass Pacin