Tom Hanks (63) und seine Ehefrau Rita Wilson (63) konnten die Klinik im australischen Bundesstaat Queensland verlassen: Sie befinden sich nach der Behandlung wegen Covid-19 nun in ihrem Haus in Australien in Selbstisolierung. „Kümmern wir uns um uns selbst und um andere“, ließ der Oscar-Preisträger