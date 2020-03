Link kopiert

Kirchlicher Beistand der praktischen Art: Die Washington National Cathedral hat in der Corona-Krise fünftausend Atemschutzmasken aus einem zwischenzeitlich in Vergessenheit geratenen Vorrat an Krankenhäuser gespendet. Die Masken seien vor Kurzem in der Krypta des Gotteshauses wiederentdeckt worden,