Auch in Panama sind die Menschen angehalten, daheimzubleiben. Für gute Unterhaltung ist gesorgt: Polizeibeamte gaben am Wochenende in Panama-Stadt unter anderem Lieder der Band Queen zum Besten. 20 Minuten dauerte der Auftritt, mit dem man „etwas Glück, Freude, Hoffnung und Glauben“ bringen wollte.