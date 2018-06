Die Vorarlberger Polizei hat einen Handtaschenräuber nach nur kurzer Flucht gefasst. Der 20-jährige Mann soll am Mittwoch in Dornbirn einer 82-jährigen Frau die Tasche entrissen und so einen geringen Bargeldbetrag erbeutet haben. Die Frau wurde leicht verletzt, sie musste ambulant im Spital behandel