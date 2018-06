Warth

Steinschlag: Frau bei Wanderung verletzt

Kopfverletzungen hat eine 60-jährige Wanderin am Sonntag in Warth erlitten. Die Frau ging mit ihrem Lebensgefährten am Widderstein in Richtung Tal, als sich oberhalb des Wanderweges einige Steine lösten. Die 60-Jährige wurde von einem Stein am Kopf getrof