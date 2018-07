Einen Kaffeeautomaten und einen Kleinbagger haben unbekannte Täter am Sonntagabend zwischen 21 und 21.30 Uhr bei der Baustelle einer Wohnanlage am Jahnplatz angezündet. Das Feuer am Automaten wurde von Polizisten gelöscht – jenes am Bagger von Einsatzkräften der Feuerwehr.