Zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen kommt es am Wochenende in Feldkirch und im Walgau. Grund dafür ist der Start der Österreich-Rundfahrt in Feldkirch. Am Samstag absolvieren die Sportler vier Mal einen Rundkurs, der sie von der Montfortstadt über Nenzing, Schnifis und Göfis wieder nach Feldkirch