Kressbronn (D)

Weiblicher Leichnam am Bodenseeufer gefunden

Eine Frauenleiche wurde Donnerstagfrüh im Uferbereich des Bodensees in Kressbronn entdeckt. Zeugen alarmierten die Wasserschutzpolizei. Nach ersten Ermittlungen sei davon auszugehen, dass die Frau am Mittwochabend zu Tode gekommen sei, heißt es in einer Aussendung der Exekutive. Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen.

Wallhausen (D)

Dieselteppich treibt

auf dem Bodensee

Rund 100 Liter Diesel sind Donnerstagmittag bei der Betankung eines Fahrgastschiffes im Hafen von Wallhausen nahe Konstanz in den Bodensee gelangt. Der Treibstoff sollte von einem Lkw auf das Schiff gepumpt werden. Die Ermittler prüfen nun, ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen Ursache für die Gewässerverunreinigung war. Seitens der Feuerwehr wurden Ölsperren eingerichtet, um den 200 mal 600 Meter umfassenden Dieselteppich zu beseitigen. Der Hafen wurde gesperrt.

bad Waldsee (D)

Jugendliche machten Spritztour mit Pkw

Ohne Führerschein und Zulassung haben Mittwochfrüh ein 15- und ein 17-Jähriger in Bad Waldsee eine Spritztour mit einem Pkw unternommen. Ermittlungen haben ergeben, dass die Jugendlichen das Fahrzeug am Vortag um 50 Euro gekauft haben. Dann brachten sie an dem Pkw die Kennzeichen eines abgemeldeten Autos an. Die Burschen müssen sich wegen Fahrens ohne Fahr­erlaubnis verantworten.