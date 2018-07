Mit dem Rettungshubschrauber musste am Mittwoch ein 71-jähriger Pkw-Lenker in Flumserberg nach einem Unfall ins Spital geflogen werden. Der Senior wollte mit seinem Fahrzeug zu seinem Wohnort fahren. Aufgrund eines medizinischen Problems dürfte er dabei jedoch die Kontrolle über den Pkw verloren haben, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Das Auto fuhr erst über den Vorplatz eines Hauses, dann durch den Garten und prallte schließlich gegen eine Steinmauer. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 10.000 Franken (8600 Euro).