Um ins Casino gehen zu können, hat ein Familienvater in Konstanz seine beiden Söhne (neun und zehn Jahre) am Mittwochabend in einem Schnellrestaurant abgesetzt. Er kaufte den Buben etwas zu essen und ließ sie dann mit den Worten zurück, dass er gleich wiederkomme. Allerdings blieb der Mann für drei Stunden verschwunden, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Seine Söhne wandten sich daher an die Mitarbeiter im Lokal, die anschließend die Polizei alarmierten. Gemeinsam mit den Buben machten sich die Polizisten auf die Suche nach dem Vater. Dabei fanden sie aber nur sein Auto in einer Parkgarage. Die Kinder wurden auf die Dienststelle mitgenommen, von wo sie von der Mutter abgeholt werden sollten. Der Vater tauchte schließlich in der Polizeiinspektion auf und gab gegenüber den Beamten zu, dass er im Casino gewesen ist.