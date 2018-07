Am vergangenen Wochenende hatte ein 12-Jähriger berichtet, dass er Opfer eines Überfalls geworden ist. Der Schüler gab an, am Samstagabend mit seinem Trittroller vom Skaterplatz in Lustenau auf dem Heimweg gewesen zu sein. Als er ein Firmengelände überqueren wollte sei er von zwei unbekannten Männern angehalten wurde. Sie hätten ihm das Mobiltelefon abgenommen und ihn zu Boden gestoßen bevor sie flüchteten. Nun stellte sich heraus, dass der Bursche den Vorfall erfunden hatte. Dies teilt die Polizei in einer Aussendung am Dienstag mit. Als Grund gab der 12-Jährige an, dass er Angst davor gehabt habe seinen Eltern den Verlust seines Handys zu beichten.