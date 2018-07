In der warmen Jahreszeit sind neben motorisierten Verkehrsteilnehmern auch vermehrt Radfahrer, Fußgänger und Nutzer diverser Trendsportgeräte (z.B. Hoverboard, Roller, E-Einrad oder Skate-/Longboard) unterwegs. Besonders Letztere werden als Risikofaktor im Straßenverkehr erachtet, wie eine aktuelle Umfrage des ÖAMTC zeigt: Zwei Drittel der Befragten geben an, persönlich zumindest eine gefährliche Situation mit Nutzern von Trendsportgeräten erlebt zu haben. „Mit knapp 80 Prozent bewertet die Mehrheit der Befragten Gefährte wie Hoverboard, E-Einrad und Co als ‚No go‘ auf der Fahrbahn. Für rund ein Drittel sollten diese auch am Gehsteig nicht erlaubt sein“, nennt ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger weitere Ergebnisse der Umfrage. In Parks und Freizeitanlagen sei die Verwendung der Geräte für ein Großteil der Umfrageteilnehmer durchaus passend. Aus juristischer Perspektive gelten für die Trendsportgeräte (je nachdem, ob sie sich als Fahrrad oder Spielzeug klassifizieren lassen) unterschiedliche Vorschriften bezüglich Tempowahl, Verkehrsflächen-Nutzung, Alterslimit und Sicherheitsausrüs­tung. Details stellt der Mobilitätsklub online unter www.oeamtc.at/trendsportgeraete zur Verfügung.

„Smombies“. Generell hängt das eingeschätzte Konfliktpotenzial mit anderen Verkehrsteilnehmern von der eigenen Art der Fortbewegung ab. Fußgänger geben an, am häufigsten mit „Smombies“, also ins Smartphone vertiefte Verkehrsteilnehmer, und Radlern in Konflikt zu geraten. Radfahrer hingegen bewerten das Konfliktpotenzial mit Autofahrern am höchsten. Und bei den Autofahrern gaben mit 65 Prozent die meisten an, mit Radlern oder E-Bikern in Konflikt zu ­geraten.