In der Nacht auf Dienstag kam es in einem Geschäftslokal in Zams zu einer verbalen und schließlich tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Alkoholisierten (zwei 23-Jährige und ein 40-Jähriger). Die herbeigerufene Polizei konnte die Situation vorerst beruhigen, doch plötzlich ging einer der 23-Jährigen auf einen Beamten los und schlug diesem das Handy aus der Hand. Das Handy wurde dabei beschädigt. Unmittelbar darauf gingen die beiden 23-Jährigen wieder aufeinander los. Bei dem Versuch, die Streithähne zu trennen, schlug einer der Männer in Richtung der einschreitenden Beamtin und verletzte diese. Der 23-Jährige konnte schließlich von den Beamten überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Beide 23-Jährigen sind bei dem Streit verletzt worden.