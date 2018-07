Über 8700 Pkw wurden heuer im ersten Halbjahr in Vorarl­berg neu zugelassen, davon 3952 auf Firmen und andere „juristische Personen“. Im Bezirk Dornbirn ist dieser Anteil mit 50 Prozent am höchsten, in Bregenz mit 38 Prozent am niedrigsten. Das zeigt eine Analyse des VCÖ. Auch bei den Fahrzeugklassen sind die Unterschiede groß. Den höchsten Anteil von Firmenwagen gibt es österreichweit bei den Modellen der Luxusklasse mit 86 Prozent (z.B. Audi A8), danach folgen Modelle der Oberklasse mit 75 Prozent (z.B. Mercedes E-Klasse). Auch bei großen SUV (z.B. Porsche Cayenne) ist der Anteil der Firmenwagen mit 71 Prozent sehr hoch. Um bis zum Jahr 2030 die CO2-Emissionen des Verkehrs um 36 Prozent zu senken, sei es sinnvoll, auch bei Firmenautos auf spritsparende Modelle zu setzen, raten die VCÖ-Experten.