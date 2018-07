Der Arlbergtunnel auf der S 16 Arlberg Schnellstraße ist am Donnerstag wegen eines Stromausfalls bis auf Weiteres in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden. Für Pkw bestand die Möglichkeit, über den Arlbergpass auszuweichen, teilte ein Sprecher der Asfinag mit. Lkw mussten die Dauer der Sperre abwarten. Die Energieversorgung konnte zwischenzeitlich wiederhergestellt werden. Es wurde allerdings noch an der Behebung von Problemen an den sicherheitstechnischen Einrichtungen gearbeitet. Im Lauf des Nachmittags ist der Tunnel wieder für den Verkehr geöffnet worden.