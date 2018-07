Götzis

Müllcontainer in

Brand geraten

Am frühen Donnerstagmorgen geriet in der Kneippgasse in Götzis eine zu zwei Mehrparteienhäusern gehörende Müllstation in Brand. Ein Anrainer wurde auf das Feuer aufmerksam und verständigte die Feuerwehr, welche die Flammen rasch löschen konnte. Mehrere Müllcontainer, ein Zaun sowie ein Baum sind durch den Brand beschädigt worden. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Lustenau

Einbrecher stahlen

15 hochwertige E-Bikes

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind zumindest drei unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in Lustenau eingebrochen. Sie stahlen 15 hochwertige E-Bikes, diese dürften wahrscheinlich mit einem weißen Kleintransporter mit Planenaufbau abtransportiert worden sein. Die Schadenssumme könne derzeit nicht beziffert werden, hieß es vonseiten der Polizei. Sachdienliche Hinweise an das Landeskriminalamt (Tel. 059133/803333) oder an die Polizeiinspektion Lustenau (Tel. 059133/8144) sind erbeten.

Feldkirch

Frau stürzte von Mauer in Bachbett hinab

Am Donnerstagnachmittag ist eine Fußgängerin beim Landeskonservatorium Feldkirch von einer Mauer gestürzt. Vermutlich habe die 37-Jährige über die Mauer klettern wollen, um zum Bachbett der Ill zu gelangen, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Dabei stürzte sie drei Meter tief über unwegsames Gelände ab. Die Feuerwehr barg die Verletzte aus dem Bachbett.