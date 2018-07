Der Angeklagte hat nach den gerichtlichen Feststellungen in Gegenwart von Bekannten ab 2014 mit einem Filzstift „SS“, „88“ (die Zahl steht für Heil Hitler), „C18“ (Combat Adolf Hitler) und eine hakenkreuzähnliche Triskele auf seinen Laptop gemalt. Und er hat den Computer in seiner Wohnung so aufgestellt, dass Besucher die Nazicodes sehen konnten. Damit hat der 27-jährige Bregenzer nach Ansicht von sieben der acht Geschworenen gegen das Verbotsgesetz verstoßen und sich nationalsozialistisch wiederbetätigt. Zudem hat der Handwerker verbotene Waffen, darunter eine Stahlrute, besessen und auch mit anderen Waffen gegen das ihm auferlegte Waffenverbot verstoßen.

Für all das wurde der mit fünf Vorstrafen belastete Angeklagte gestern am Landesgericht Feldkirch zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Das Urteil des Geschworenengerichts unter dem Vorsitz von Richter Richard Gschwenter ist nicht rechtskräftig. Verteidiger Meinrad Einsle, der einen Freispruch beantragte, meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Strafberufung an; Staatsanwalt Manfred Melchhammer nahm drei Tage Bedenkzeit in Anspruch.

Der Strafrahmen nach dem Verbotsgesetz betrug ein bis zehn Jahre Haft. Die Strafe fiel auch deshalb streng aus, weil der Angeklagte am Landesgericht bereits 2011 nach dem Verbotsgesetz verurteilt worden ist. Damals war eine teilbedingte Haftstrafe von 18 Monaten verhängt worden, davon sechs Monate unbedingt. Der Vorbestrafte hatte nach Ansicht der Geschworenen 2010 öffentlich den Hitlergruß gemacht und zwei Jugendliche in Bregenz dazu gezwungen, ebenfalls die rechte Hand waagrecht auszustrecken. Aus der ersten Verurteilung wegen NS-Wiederbetätigung habe der Angeklagte anscheinend nichts gelernt, meinte Richter Gschwenter.

Auf die Frage, welche Rolle Hitler in seinem Leben spiele, sagte der Angeklagte, er sei mit ihm nicht verwandt.

Seff Dünser