Beinahe zu einer Kollision kam es am Freitagabend auf der Bödelestraße in Dornbirn, wie die Polizei gestern mitteilte. Ein Pkw-Lenker (51) fuhr um 19.54 Uhr in Richtung Dornbirn. Beim Gasthof „Ammenegg“ bog ein weißer Kastenwagen in die Bödelestraße ein und fuhr ebenfalls talwärts – allerdings sehr langsam, sodass der 51-Jährige überholte. Anschließend bemerkte er im Außenspiegel einen herannahenden schwarzen VW Golf, dessen Lenker zum Überholen beider Fahrzeuge ansetzte, obwohl ausreichende Sicht nach vorne durch eine Rechtskurve nicht gegeben war. Ein entgegenkommender Pkw-Lenker und der talwärts fahrende 51-Jährige mussten eine Vollbremsung einleiten, um eine Frontalkollision zu verhindern. Der Lenker des bergwärts fahrenden Pkw wird ersucht, sich mit der Polizei Dornbirn in Verbindung zu setzen.