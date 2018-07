Link kopiert

Dornbirn

Familienstreit endete mit Cobra-Einsatz

Die Cobra war neben anderen am Sonntag in Dornbirn wegen eines Familienstreits im Einsatz. Der Verdacht, wonach ein Mann (52) zu Hause durchdrehen würde und Waffen im Spiel seien, stellte sich allerdings als falsch heraus. Die ohne Waffen ausgetragene Auseinandersetzung blieb auf der verbalen Ebene, Personen kamen nicht zu Schaden. Gegen den Mann wurde allerdings ein Vertretungsverbot ausgesprochen. Außerdem wurden die Waffen, die sich in seinem Besitz befinden, vorläufig sichergestellt.

Lustenau

Jugendliche brachen

in Jugendtreff ein

Ein 19- und ein 16-Jähriger stiegen in der Nacht auf Samstag durch ein entriegeltes Fenster in den Keller des Jugendtreffs in Lustenau ein. In der Folge brachen sie das Sozialarbeiterbüro auf und stahlen dort zwei iMac und Süßwaren. Anschließend verschwanden sie wieder durch das Keller­fenster. Ein anonymer Hinweis brachte die Polizei auf ihre Spur.

Lochau

Herzinfarkt beim Schwimmen: Tot

Am Samstag langte um 1.14 Uhr bei der Polizei die Meldung ein, dass an der „Pipeline“ beim Badesteg auf Höhe Kaserne eine Person im Wasser treibe. Die Einsatzkräfte der Wasserrettung konnten in der Folge einen Mann nur noch tot bergen. Eine am Montag durchgeführte Obduktion ergab, dass der 81-jährige Bregenzer beim Schwimmen einen Herzinfarkt erlitten hatte und ertrunken war.