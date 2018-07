Link kopiert

Für eine 50-jährige Frau endete ihre Reise an den Bodensee mit Untersuchungshaft. Sie mietete sich unter dem Vorwand, ihren Ausweis verloren zu haben und erst am Montag Geld zu bekommen, in einem namhaften Hotel ein. Ihre Geschichte schien dem Hotelier dann aber doch verdächtig, sodass er die Grenzpolizei Lindau verständigte.

Zunächst wurde nur festgestellt, dass die Dame wegen eines Betruges gesucht wurde. Weitere Nachforschungen der Schleierfahnder ergaben jedoch, dass sie bereits mehrfach im Allgäu, im Kleinwalsertal und am Bodensee wegen Einmietbetrugs angezeigt worden war. In der Schweiz, wo sie angeblich wohnhaft sei, wurde sie gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten wurde die Dame beim AG Memmingen einem Richter vorgeführt. Seitdem sitzt sie in U-Haft.