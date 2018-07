Link kopiert

Im Vorjahr wurden laut VCÖ in Vorarl­berg 181 Kinder bei 174 Verkehrsunfällen verletzt, glücklicherweise kein Kind tödlich. 75 Prozent dieser Unfälle passierten nicht am Schulweg, sondern in der Freizeit. Allein im vergangenen Juli und August wurden in Vorarlberg 43 Kinder Opfer von Verkehrsunfällen.

Der VCÖ spricht sich daher für verstärkte Maßnahmen für ein kindgerechtes Verkehrssystem aus. Rund vier von zehn Kindern verunglücken als Pkw-Insassen. Der VCÖ betont, dass durch verstärkte Kontrollen Familien und andere Verkehrsteilnehmer vor Rasern, Dränglern und Alko-Lenkern besser zu schützen sind. Innerhalb des Ortsgebiets sei für die Sicherheit der Kinder mehr Verkehrsberuhigung nötig. Wichtig für die Verkehrssicherheit in der Ferienzeit sei laut VCÖ zudem, dass es auch im Sommer ein gutes öffentliches Verkehrsangebot gibt.