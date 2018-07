Link kopiert

Feldkirch

Mann (20) stürzte

von Baugerüst: tot

Zu einem tödlichen Unfall kam es am Montag kurz vor 4 Uhr morgens in Feldkirch. Ein 20-jähriger Mann mit Wohnsitz in Bulgarien kletterte um 3.30 Uhr aus nicht bekanntem Grund auf das Baugerüst der Liebfrauen-Kirche. Dabei verlor er den Halt und stürzte in der Folge acht bis zehn Meter tief auf den Boden. Der Mann zog sich tödliche Verletzungen zu und verstarb noch vor Ort. Gestern wurde eine Obduktion durchgeführt. Anzeichen auf Fremdverschulden konnten laut Polizei keine festgestellt werden.

Thüringerberg

Wanderinnen mussten geborgen werden

Zwei Frauen im Alter von 55 und 61 Jahren beabsichtig­ten gestern Nachmittag in Thüringerberg über einen Wanderweg von der Äußeren Alpila zum Hochgerach aufzusteigen. Aufgrund eines heranziehenden Gewitters und der daraus entstandenen Unsicherheit, kamen die beiden laut Polizei vom Weg ab, gerieten in unwegsames Gelände und verloren sich zudem noch aus den Augen. Sie konnten, nachdem ein Notruf abgesetzt wurde, von der Besatzung des Polizeihubschraubers geborgen und ins Tal geflogen werden. Beide blieben unverletzt.

Lustenau

Junge Lustenauerin

seit März abgängig

Die Polizei sucht seit Anfang März nach der 26 Jahre alten Gloria Albrecht aus Lustenau. Man sei allen Informationen und Hinweisen nachgegangen, sagte ein Polizeisprecher, bisher allerdings ohne Erfolg.